مرتضى يكشف ملعب مباراة جينيراسيون فوت

12 أكتوبر 2019 - 11:04 ص

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن ملعب بتروسبورت هو الأقرب لاستضافة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري.

وأضاف "منصور" خلال حديثه لـ "الزمالك اليوم"، "جلست أكثر من ساعتين ونصف باجتماع أمنى على مستوى عالٍ من أجل المباراة".

وتابع: "سبب المشكلة أن هناك بعض المسئولين بالجبلاية، أبلغوا بأن ملعب الزمالك من بداية الموسم هو استاد السلام، ويجب محاسبة المتسبب فى هذا الأمر".

وأكمل: "نحاول حالياً حضور 10 أو 15 ألف مشجع إذا أقيمت المباراة فى بتروسبورت، والجهات الأمنية أبلغتنى بدراسة الموضوع".