  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

سعودية تتجول عارية في الرياض

عرب وعالم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

القبض على أشهر متحرشين في الرياض

#

اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز

#

سعودية تتحرر من العباءة والحجاب في مول تجاري

#

حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"

مصطفى مدبولى

ام بى سى مصر

الجهاز الادارى

اديب

انتشر مقطع فيديو لسيدة تتجول بملابس حمراء، شبه عارية أمام مركز تسوق شهير بالرياض.

ويظهر في المقطع المصور؛ سيدة ترتدي فستاناً أحمر ضيقًا وقصيرًا يظهر مفاتنها، وتتجول حول أحد الأسواق الشهيرة بالرياض، بينما يتجادل قائد المركبة والمرافق له حول ما إذا كانت سيدة أم رجل، وسط تعليقات من المحيطين بالمركبة.

يشار إلى أن لائحة المحافظة على الذوق العام التي تم إقرارها مؤخرًا بالمملكة، تعاقب كل من يرتدي لباس غير لائق في الأماكن العامة، بغرامة قدرها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حالة تكراره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف