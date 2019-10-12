أديب لرئيس الوزراء: "عايزين ندلع"

12 أكتوبر 2019 - 10:40 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان حول أن الدولة لا تحتاج إلى 40% من العاملين في الجهاز الإداري، قائلاً: "طب لما إحنا عندنا 60% زيادة في الجهاز الإداري، ليه الجهاز مش كفء، ومش كده المفروض نتخدم أفضل".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجهاز الإداري في مصر لم يتضخم خلال السنوات الماضية، ولكنه يتضخم منذ أيام جمال عبد الناصر، متسائلاً: "ليه خدمات وحاجات المصريين لا تقضي رغم زيادة أعداد الموظفين".

وتابع "أديب"، "المفروض أنا كمواطن أدخل الجهاز الإداري أدلع، والمفروض مفيش مواطن يدخل مصلحة حكومية ويقولولي تعالى بكرة، المفروض نتخدم أكتر من كده، عايزين ندلع يا معالي رئيس الوزراء.