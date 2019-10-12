ترامب: السعودية وافقت على "الدفع".. مقابل هذا الشيء

12 أكتوبر 2019 - 10:37 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ السعودية وافقت على الدفع مقابل "أي شيء تقوم به" الولايات المتحدة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أدلى بها عقب إعلان وزارة الدفاع "البنتاجون" إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع عن المملكة ضد التهديدات الإيرانية.

وتابع: "سنرسل قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، فهي (الرياض) وافقت على أن تدفع لنا مقابل أي شيء نفعله"، قائلاً: "السعودية تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأمريكي، ونحن نقدر ذلك".

وكان البنتاجون أعلن اعتزامه إرسال ألفيّ جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.