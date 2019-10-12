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ممثلة لبنانية شهيرة تعترف بخيانتها لزوجها

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الفنانة ورد الخال
الفنانة ورد الخال

متابعات - أمينة عبد العال

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خيانة

رجل اعمال

ورد الخال

أثارت الفنانة اللبنانية ورد الخال، حالة من الجدل حولها بعد تصريحاتها عن خيانتها لزوجها السابق مع رجل أعمال آخر، مؤكدة أنها عندما اكتشفت أنه غير مناسب أنهت علاقتها به وهي ما زالت مع زوجها.

وصدمت الفنانة اللبنانية جمهورها بالرد الجريء أثناء حلولها ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور.
ورد الخال صاحبة الـ48 عامًا، تشارك حاليًا، في العرض المسرحي "يا مالكاً قلبي" بمشاركة عباس النوري وهيام أبو شديد وجيني اسبر ويزن السيد ونتاشا شوفاني وريم خوري، وهو من تأليف عثمان جحي وإخراج علي محيي الدين علي ضمن سلسلة "الحب جنون" في جزئه الثالث.

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