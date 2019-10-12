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مرتضى منصور يجهز مفاجأة غير متوقعة لـ"كهربا"

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تحضيره مفاجأة لصانع ألعاب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، ولاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، مؤكدًا أنه ليس من حقه الانضمام للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "منصور" خلال حديثه لـ"الزمالك اليوم": "جميع الأنباء المتداولة عن توقيع كهربا للأهلي كاذبة، واللاعب ليس من حقه الرحيل عن الزمالك.. اللاعب هرب من النادي علشان يلعب في الأهلي وده مش هيحصل".

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