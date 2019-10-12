داعية: "اللي يبوظ حاجة يصلحها.. وعوض ده ربنا هيرحمه"

إيمان هاني
سألت "متصلة"، تُدعى علياء، الشيخ محمود أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن حكم قبول العوض، قائلة: "لو حصلت حادثة عربية وأخدت تعويضًا من المتسبب حرام ولا حلال؟".
ورد الشيخ محمود أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "وبكره أحلى"، المذاع على فضائية "النهار "، قائلاً: "من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه، عوض ده الله يرحمه"، مؤكدًا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، هو من وضع هذا المبدأ، وطبقه على أهل بيته.
وأضاف: "بس مش نيجي على واحد عمل حاجة غصب عنه ومش معاه فلوس ونقوله لا لازم تدفع"، موضحًا أنه إذا كان يقدر الإنسان على العفو فهو خير.
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