» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»

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يخوض المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، أولى تدريباته اليوم بالإسكندرية على ملعب برج العرب بعد وصول الفريق مساء أمس لمواجهة بتسوانا.

وحرص حسام البدري على الاجتماع باللاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المعسكر المغلق المقبل سيكون قوامه من العناصر الموجودة حاليًا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل في الجولة الثانية والثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 إلى جانب اجتماعه بالوجوه الجديدة لتحفيزهم واستغلال الفرصة الحالية بالتواجد وإثبات أنفسهم والانضمام مجددًا للمنتخب.


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