عاشق الموسيقى.. يصطحب الكمان إلى "العمرة"

12 أكتوبر 2019 - 09:53 ص

انتشر مقطع فيديو لعاشق الكمان "أبو أنور" ابن عنيزة، والذي عشق الموسيقى على مدار 40 عامًا.

وكانت قناة mbc قد عرضت تقريرًا عن "أبو أنور"، الرجل الستيني، الذي اشتهر بـ "عازف الكمان"، لشدة حبه لهذه الآلة.

وأضاف أبو أنور أنه طوال 4 عقود لم تفارقه الآلة في سواء في الإقامة أو السفر، حيث ذهب بها في أماكن كثيرة.

وتابع: إنه يعتبر الآلة مثل أولاده وبناته لا يمكن أن يفرط فيها فأينما تواجد هو تواجدت هي، حيث روى موقفًا غريبًا حدث معه في أحد المرات حين كان ذاهبًا للعمرة ووجد نفسه يضع الآلة في حقيبة السفر، قائلاً: "لا أعرف لماذا فعلت ذلك".







