فنانة شهيرة : مارست الجنس مع هذا المخرج

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المسعودي
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الجنس

مخرج

حنان المسعودي

فاجأت الممثلة المغربية حنان المسعودي جمهورها ومحبيها، وذلك بعد اعترافها بفضيحة عن علاقة جنسية جمعتها بالمخرج الفرنسي الجزائري أحمد أكساس.

وأضافت الفنانة أنها أنجبت من المخرج الشهير بـ"أكطاريس"، طفلة وسمتها "ملاك".

وأوضحت المسعودي أن المخرج أقر بابنته أول الأمر إلا أنه أنكر أبوته للطفلة بعدها وقدم تحليل دم مزور وحصل بموجبها على حكم اعتبرته صادمًا، بحسب قولها.

وأشارت الفنانة إلى أن والد ابنتها هددها عدة مرات، منوهة بأنه حال عدم إنصافها، ستتخلى عن جنسيتها المغربية لأنها أصبحت عائقا في الحصول على حقوقها.


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