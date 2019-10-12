"ميتشو" يطلب مباراة ودية استعدادًا للأهلى

12 أكتوبر 2019 - 09:44 ص

طلب الصربى "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، خوض مباراة ودية مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية خلال الأيام المقبلة، فى إطار تجهيز اللاعبين غير الدوليين لمواجهة الأهلى المقلبة.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.