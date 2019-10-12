سر صادم وراء وفاة ضحية مدرسة الإسكندرية

12 أكتوبر 2019 - 09:43 ص



كشفت هناء، أرملة ضحية مدرسة محرم بك بالإسكندرية، عن السبب الحقيقي لوفاة زوجها قائلة :"الوفاة لم تكن طبيعية، ولكنها جاءت إثر مشادة مع نفس المدرس المعتدي على ابنها.



وأضافت "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، باكية ، أنها عاتبت مدرسي اللغة الإنجليزية والعربية على ضرب نجلها بـ"الخرطوم" واعتذروا لها، غير أن المدرس المعتدي علي طفلها لم يقدم أي اعتذار وتشاجر مع زوجها حتى فارق الحياة.



وتابعت ، أنها ظلت تصرخ في المدرسة وطلبت النجدة؛ من أجل إنقاذ زوجها ولكن لم يغثها أحد، معقبة:" جوزي كان فيه الروح وسابوه لما مات، حسبي الله ونعم الوكيل في اللى يتم عيالي، منه لله".



و لقي ولي أمر مصرعه بمدرسة عمرو بن العاص، إحدى مدارس محرم بك وسط الإسكندرية، في مشاجرة مع معلم داخل المدرسة، أثناء دخول الفترة المسائية للمدرسة.

