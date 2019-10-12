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باكستان تنفى عن "بن سلمان" هذا الأمر

الحياة السياسية

ولي العهد السعودي
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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت الخارجية الباكستانية أن ما تردد عن طلب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران، غير صحيح.

وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، ونشرته "سبوتنيك" قالت الخارجية إن "هناك تقارير إعلامية خارجية تقول إن السلطات السعودية وبعضها قال ولي العهد السعودي أرسل خطابًا أو رسالة إلى رئيس الوزراء، عمران خان، لتسلمها إلى القيادة الإيرانية لحوار مع السعودية.

وأضاف البيان أن "هذه التقارير بدون أساس حيث لم يتلق رئيس الوزراء أي رسائل أو خطابات، أو أن السعودية طلبت من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران".

وأشار البيان إلى أن إمكانية وجود أي مبادرة لإجراء حوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية ذكرت في وقت سابق أن عمران خان سيتجّه إلى إيران قريبًا، وذلك بطلب سعودي ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.

وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة إلى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين إيران والسعودية، بحسب الوكالة.

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