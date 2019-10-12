"استوري".. كلمة السر بمقتل محمود البنا بالمنوفية

12 أكتوبر 2019 - 09:19 ص

روت والدة الشاب محمود البنا المعروف إعلاميًا بضحية الشهامة بالمنوفية، في أول ظهور إعلامي لها، تفاصيل جديدة عن مقتل ابنها.

وقالت والدة البنا، خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من مدينة تلا محافظة المنوفية مكان واقعة: "إن نجلها رفض أن يعتدي مجموعة من الشباب على إحدى الفتيات، مضيفة: "لما محمود قالهم دي مش رجولة خططوا لقتله، وغدروا بيه"، لافتة إلى أن أحد أصدقاء محمود هو من أخبرها أن نجلها مصاب، فتوجهت إليه على الفور.

وأضافت أن هذه الواقعة ليست الأولى لقاتل ابنه، حيث إنه معروف عنه أنه "بيعاكس البنات"، مؤكدًا أن سمعة الشباب الثلاثة الذين قتلوا نجله سيئة للغاية، ومن عائلات ثرية، مضيفًا: "عملوا مشاكل كتير وأهلهم عارفين بيحلوا مشاكل ولادهم إزاي، بيدفعوا الدية، هما معاهم فلوس ورتب بس معندهمش أخلاق".

بينما كشف محمد عمرو الحسيني، صديق الضحية، عن أن محمود الضحية وضع "استوري" عن رفضه للاعتداء على الفتيات، معقبًا: "راجح القاتل شاف الاستوري وقال لمحمود أنت تقصدني بالكلام ده، فقاله متاخدش الكلام على نفسك، فراجح شتمه وقاله أنا هوريك، وأنا تحت بيتك لو نزلت هصفيك، معقبا: " كانوا أصدقاء ع الفيس".