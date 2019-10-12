وليد صلاح يعتذر لمرتضى: آسف إني اتكلمت عن الخطيب كويس

12 أكتوبر 2019 - 08:28 ص

تقدم وليد صلاح عبد اللطيف - نجم الزمالك الأسبق - بالاعتذار إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب إشادته برئيس الأهلي محمود الخطيب.



وقال عبد اللطيف في لقاء مع برنامج "الزمالك اليوم" : "بعتذر للمستشار مرتضى إني اتكلمت على رئيس الأهلي .. مش هتكلم كويس عن الناس اللي مبيتكلموش كويس عن رئيس نادينا".



وكان "عبد اللطيف" أشاد بمحمود الخطيب و وصفه بالقيمة الفنية الكبيرة داخل الملاعب بعيدًا عن الإدارة وهو الأمر الذي أغضب رئيس الزمالك.



