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وليد صلاح يعتذر لمرتضى: آسف إني اتكلمت عن الخطيب كويس

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محمود الخطيب
محمود الخطيب

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مرتضى منصور

الخطيب

تقدم وليد صلاح عبد اللطيف - نجم الزمالك الأسبق - بالاعتذار إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب إشادته برئيس الأهلي محمود الخطيب.

وقال عبد اللطيف في لقاء مع برنامج "الزمالك اليوم" : "بعتذر للمستشار مرتضى إني اتكلمت على رئيس الأهلي .. مش هتكلم كويس عن الناس اللي مبيتكلموش كويس عن رئيس نادينا".

وكان "عبد اللطيف" أشاد بمحمود الخطيب و وصفه بالقيمة الفنية الكبيرة داخل الملاعب بعيدًا عن الإدارة وهو الأمر الذي أغضب رئيس الزمالك.

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