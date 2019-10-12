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صالح جمعة و كهربا يجبران مرتضى على الصمت ببرنامج "الزمالك اليوم"

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحمد عادل شعبان

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مرتضى منصور

رفض مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - التعليق على عدة أمور متعلقة بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالي فضلا عن صالح جمعة لاعب الأهلي.

وسأل أحمد جمال - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - مرتضى منصور : "هل صحيح ما قيل حول تصالح الزمالك مع كهربا؟" .. ليرد "مرتضى" قائلا: "لا تعليق".

ثم عاد وسأله أحد ضيوف البرنامج قائلا: "هل صحيح أنك تتواصل مع صالح جمعة لضمه للزماك ردا على ما حدث مع كهربا" .. ليرد "مرتضى" قائلا: "لا تعليق أيضًا".

وكانت تقارير صحفية كشفت عن ترضيات ضخمة تقدم بها الزمالك لكهربا من أجل أثنائه عن الانتقال للأهلي لكن الأخير متمسك بالأحمر.

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