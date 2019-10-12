صالح جمعة و كهربا يجبران مرتضى على الصمت ببرنامج "الزمالك اليوم"

12 أكتوبر 2019 - 08:10 ص

رفض مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - التعليق على عدة أمور متعلقة بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالي فضلا عن صالح جمعة لاعب الأهلي.



وسأل أحمد جمال - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - مرتضى منصور : "هل صحيح ما قيل حول تصالح الزمالك مع كهربا؟" .. ليرد "مرتضى" قائلا: "لا تعليق".



ثم عاد وسأله أحد ضيوف البرنامج قائلا: "هل صحيح أنك تتواصل مع صالح جمعة لضمه للزماك ردا على ما حدث مع كهربا" .. ليرد "مرتضى" قائلا: "لا تعليق أيضًا".



وكانت تقارير صحفية كشفت عن ترضيات ضخمة تقدم بها الزمالك لكهربا من أجل أثنائه عن الانتقال للأهلي لكن الأخير متمسك بالأحمر.



