  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

بعد مرضها .. إعلامية شهيرة ترتدي الحجاب: اللهم ثبتني

الصفحة الأخيرة

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد خلعها الحجاب..كويتية شهيرة تثير الجدل بـ «التاتو»

#

بعد تسريب فيديو لها.. إعلامية شهيرة: "صديقتي السبب"

#

بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة تصاب بورم في الرأس

#

التحرش بإعلامية شهيرة.. وترد: "ضربته في أماكن حساسة"

سالي عبد السلام

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورة أمس الجمعة مرتدية الحجاب ، داعية الله أن يرزقها الثبات .

وقالت "سالي" تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بـ"انستجرام" : "#اللهم ارزقنا الرضا و الثبات والجهاد...الجهاااد .. على فكرة جهاد النفس ده اصعب جهاد و كل ما تقع وتقوم تبقى بتجاهد و بثوابه وكل ما تحاول وتفشل تبقى بتجاهد".

و وجهت "سالي" رسالة للمحبطين قائلة: "اوعى حد يحبطك .. واللى يحبطك انت قادر تشتمه او تلطشه على وشه زى الناس اللى بنشوفها واخرها معانا كى بورد فعمل بطل او نسى نفسه من اللى حواليك و يجى يظلمك او يحكم عليك و تسيبه وتمشى...اقسم بالله اصعب واجمل واعظم جهاد .. انك تسيب حقك لله وهياخده اضعاف مضاعفة و يوجع نفس الوجع احسن ما انت هتفكر وتحاول تاخده 100 مرة والأعظم هو جهاد انك تكون من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس .. دى صعبة اوى يا رب".

واستدركت: "يا رب متخلينيش اكلهم يا رب ولا ارد عليهم ولا اشوفهم يا رب ولا الروس تتساوى فى الغلط وانا باخد حقى! خليهم هوا...هوا يا رب".

وكانت الإعلامية سالي عبد السلام أعلنت قبل فترة معاودة المرض لها ، وهو مرض مناعي يتسبب في بعض الأعراض الصعبة أبرزها تساقط الشعر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف