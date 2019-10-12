عمرو أديب يكشف عن "موضوع حساس" بين صلاح وأبو تريكة

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أبو تريكة وصلاح
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ابو تريكة

صلاح

رفض الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - مقارنة النجم المصري محمد صلاح بنظيره محمد أبو تريكة بعد ظهور صلاح مع عارضة أزياء برازيلية في صورة مجلة.

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "دخلنا بقى في موضوع حساس جدًا إننا نقارن بينه وبين أبو تريكة .. أبو تريكة وضع ومحمد صلاح وضع .. مع احترامي لأبو تريكة لاعب عظيم وكل حاجة لكن صلاح عالمي وعايش برة في منظومة أخرى ".

وأضاف: "صلاح حاجة وأبو تريكة حاجة .. دا ظروف و دا ظروف .. الاتنين لاعيبة كويسة وعملوا لمصر إنجازات عظيمة وسيبكوا من مواقف أبو تريكة السياسية ايه .. وسيبكوا من صلاح مواقفه الاجتماعية ايه .. بشويش على صلاح يا جماعة".

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