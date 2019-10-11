«الوطنية للإعلام» تكشف سبب قطع البث عن قنواتها

11 أكتوبر 2019 - 10:00 م

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن سبب قطع الإرسال في قنواتها اليوم جاء بسبب عطل فني ببعض الأجهزة والذي استمر لمدة 5 دقائق تقريباً، وقد تم تدارك الأمر على الفور وعاد البث تدريجياً لجميع القنوات.

