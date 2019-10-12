"أديب": أطالب بالإفراج عن أي حد مسجون في خلافات سياسية

12 أكتوبر 2019 - 01:00 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقيام الدولة بالإفراج عن نحو 600 شاب ممن قبض عليهم في أحداث 20 سبتمبر، قائلا: "دي حاجة تبسطنا، ونرجو أن النائب العام يفرج عن شباب أكتر"، مشير إلى أن مثل تلك الأخبار يجب تداولها بشكل أكبر حتى يدرك الجميع أن مصر لا تقبض على أحد.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة مصر، يوم الجمعة، إن مصر تعرضت لاختبار صلابة من عدة أسابيع، حيث أثبت الشعب المصري أنه يقف بجانب دولته، مضيفا: "آن الآوان أن يكون هناك صفحة جديدة ولا أتحدث عن الإخوان، والإرهابيين".



وأوضح أنه يتحدث عن السياسيين مثل خالد داوود، وحازم غنيم شقيق وائل غنيم، وحسن نافعة، وعلاء عبد الفتاح، وحازم عبد العظيم، منوهًا أنه آن الأوان للاستيعاب، والاستماع لكل الآراء، حيث إن الأمر يحتاج لقرار سياسي، مضيفا: "إحنا في وقت حراك، وده وقت أننا نلم بعض، ومش بتكلم عن خائن أو عميل أو حد في إيده دم".

