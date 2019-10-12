"الكنيسى" يكشف أسباب استقالته من نقابة الإعلاميين

12 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

كشف حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، عن المعايير التي يجب أن تتوافر في مقدم البرامج التلفزيونية، قائلا: "يجب أن يكون على درجة عالية من الثقافة.



وأضاف "الكنيسي"، خلال حواره ببرنامج امرك يهمنا، من تقديم كل من أحمد حمزة وسمر شبانه، والذي يبث عبر فضائية الحدث، أنه خلال تغطيتي لحرب أكتوبر كنت أملك الثقافة العامة عن كل شيء يخص الجيش الإسرائيلي وعقيدته بجانب المعلومات الكافية عن استعداد الجيش المصري لخوض الحرب.



وأوضح رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أن هناك فجوة حدثت بين المواطن والإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة بعد أحداث ثورة يناير لعدم وجود قواعد ومعايير للعمل الإعلامي .



وتابع :" الشعب المصري بدأ ينفض عن الإعلاميين الذين لا يلتزمون بالضوابط"، لافتًا إلى أن االمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور جيد ولكنه له اختصاصات معينة مع الإدارات والمؤسسات، قائلا :"يتم توجيه إنذار في حالة صدور خطأ من قبل بعض الإعلاميين وإجراء تحقيق".

