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عمرو أديب: هؤلاء يريدون إشعال الفتنة بين مصر وأثيوبيا

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامى عمرو أديب، إن سبب فوز آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام، استطاعته إنهاء حرب دولته مع إريتريا، وبسبب ما أصلحه داخل الدولة الإثيوبية.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا، وأن فوزه بنوبل فخر لإفريقيا".
وأضاف "عمرو أديب"، خلال برنامج تقديمه الحكايه، المذاع عبر قناة MBC مصر،  يوم الجمعة، أن الدولة الإثيوبية تبرأت من موقع إثيوبيا بالعربى، ونفت علاقتها به، وغير مسئولة عما يرد به من إساءة للدول المختلفة، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية مواظبة على نقل الأخبار من هذا الموقع المزيف، لإشعال الفتنة بين الجانبين المصرى والإثيوبى.
وأشار "أديب" إلى أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لآبى أحمد لا علاقة لها بالخلاف على المياه وسد النهضة، ولسنا فى حالة حرب، والعلاقة بين الدولتين طيبة وهناك مفاوضات بين قيادات الدولتين للوصول لاتفاق يرضى الطرفين.


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