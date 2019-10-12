عمرو أديب: هؤلاء يريدون إشعال الفتنة بين مصر وأثيوبيا

قال الإعلامى عمرو أديب، إن سبب فوز آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام، استطاعته إنهاء حرب دولته مع إريتريا، وبسبب ما أصلحه داخل الدولة الإثيوبية.



وأضاف "عمرو أديب"، خلال برنامج تقديمه الحكايه، المذاع عبر قناة MBC مصر، يوم الجمعة، أن الدولة الإثيوبية تبرأت من موقع إثيوبيا بالعربى، ونفت علاقتها به، وغير مسئولة عما يرد به من إساءة للدول المختلفة، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية مواظبة على نقل الأخبار من هذا الموقع المزيف، لإشعال الفتنة بين الجانبين المصرى والإثيوبى.

