  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

"أديب" يطالب بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق للجامعة العربية بعد "مؤتمر البحرين"

#

مشروع قرار عربي بشأن الهجوم على مطار أبها

#

«حماس» تدعو جامعة الدول العربية لهذا الأمر الهام

#

"أديب" يوجه رسالة للأشقاء العرب بشأن هذا الأمر الهام

شن الإعلامى عمرو أديب، هجوما ناريا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا: "أردوغان هو خليفة الإرهاب، ومصر ضد غزوه لشمال سوريا ومن أولى الدول التى أدانت الحرب على الأراضى السورية، وحربه التى أسماها "نبع السلام"، مشيرا الى أن موقف مصر ضد تركيا كان سريعا وحاسما، واتسم بالاتزان، مما دفع أردوغان لشن هجوم على مصر ورئيسها فى خطابه أمام حزبه، وتطرق هجومه للمملكة العربية السعودية.
وأضاف عمرو أديب، خلال  برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية MBC مصر، يوم الجمعة  أن جماعة الإخوان الإرهابية بكافة منصاتها الإعلامية تؤيد أردوغان وغزوه على دولة عربية، ويدعمون اعتداءاته على الأراضي السورية.
وطالب "أديب"، جامعة الدول العربية، بتجميد عضوية قطر، فهى ليست دولة عربية، ولا تقف بجانب العرب، وتناصر القضايا الإيرانية والتركية ضد العرب، وهى دولة خائنة، مشيرا إلى أن الدوحة يحميها جنود أتراك.
واختتم "عمرو أديب"،  قائلا: "لا بد للعالم كله أن يقف أمام البلطجة التركية، التى أجبرت السوريين على النزوح من قراهم إثر اعتداءات الجيش التركي، واحتلال القرى شمال سوريا"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة ليست قناة عروبة كما يراها البعض، ولكنها منصة الفتنة وتفتيت العالم العربى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف