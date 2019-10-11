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توفيق عكاشة: حرب أكتوبر شهدت هذا الأمر المثير

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حرب أكتوبر أعظم حرب في التاريخ الحديث، مشيرا الى  أن درع هذا الوطن هو جهاز مخابراته العامة، وأن سيف هذا الوطن هو جيشه العملاق منوها أن الجيش المصري أقدم جيش في الأرض.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية  الحياة اليوم الجمعة، أن المصريين علموا فنون المخابرات العامة منذ عصر الفراعنة، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون شهر أكتوبر، منذ يوم 6 أكتوبر وحتى آخر الشهر مخصص للاحتفالات بالنصر العظيم.
وتابع: "الجيش المصري خاض أكثر من ألف معركة عبر تاريخه، واستطاع أن ينتصر على 90% من هذه المعارك" مشيرا إلى أن حرب السادس من أكتوبر، شهدت أطول معركة جوية في التاريخ، حيث وصل وقت هذه المعركة إلى 53 دقيقة، وأطلق عليها معركة المنصورة الجوية.


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