توفيق عكاشة: حرب أكتوبر شهدت هذا الأمر المثير

11 أكتوبر 2019 - 10:30 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حرب أكتوبر أعظم حرب في التاريخ الحديث، مشيرا الى أن درع هذا الوطن هو جهاز مخابراته العامة، وأن سيف هذا الوطن هو جيشه العملاق منوها أن الجيش المصري أقدم جيش في الأرض.



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية الحياة اليوم الجمعة، أن المصريين علموا فنون المخابرات العامة منذ عصر الفراعنة، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون شهر أكتوبر، منذ يوم 6 أكتوبر وحتى آخر الشهر مخصص للاحتفالات بالنصر العظيم.

