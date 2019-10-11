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توفيق عكاشة: هذا ما فعلته حرب أكتوبر بالعرب

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في مطلع القرن العشرين العرب تقسموا وبالتحديد بعد سقوط الدولة العثمانية، مشيرا إلى أن الشام والجزيرة العربية وبلاد المغرب العربي قد قسمت إلى دول وتم تعديل حدودها.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج  "مصر اليوم" المذاع علي قناة  الحياة، يوم الجمعة،  أن هناك أربع عائلات اقتصادية كبرى عملت على رسم الخريطة السياسية والجغرافية والسكانية العالمية خلال القرن العشرين، وأن هذا كان تمهيدا للقرن الواحد والعشرون.
وتابع: "نصر أكتوبر المجيد عام 1973 هو موعد اتحاد العرب بعد تفكيكهم تحت راية واحدة بقيادة الرئيس البطل محمد أنور السادات ومن بعدها استطاع العدو أن يدرس ويفحص أسباب انتصار العرب بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة التي خطت فيها العدو لسيادة العالم وتوصل إلى أن انتصار العرب كان في وحدتهم فكان من المهم القضاء على هذه الوحدة التي جعلت العرب يتفوقون على العالم بأكمله وتحقيق مثل هذا الانتصار عام 1973".


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