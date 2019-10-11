توفيق عكاشة: هذا ما فعلته حرب أكتوبر بالعرب

11 أكتوبر 2019 - 10:10 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في مطلع القرن العشرين العرب تقسموا وبالتحديد بعد سقوط الدولة العثمانية، مشيرا إلى أن الشام والجزيرة العربية وبلاد المغرب العربي قد قسمت إلى دول وتم تعديل حدودها.



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع علي قناة الحياة، يوم الجمعة، أن هناك أربع عائلات اقتصادية كبرى عملت على رسم الخريطة السياسية والجغرافية والسكانية العالمية خلال القرن العشرين، وأن هذا كان تمهيدا للقرن الواحد والعشرون.

