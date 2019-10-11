تعليق مثير لـ"أديب" على صورة محمد صلاح الأخيرة

11 أكتوبر 2019 - 11:30 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على صور نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف مجلة GQ العالمية، قائلا: "صلاح يعيش في مجتمع آخر، وليس مصر".



وعن عناق عارضة الأزياء البرازيلية لمحمد صلاح، علق "أديب "خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر قائلا: "ده موضوع جانبي يحله هو وأم مكة.. الست دي حضنت 4 غيره ولم تكن أحضان جيدة، وحضن صلاح الأكثر احترامًا".



وأشار عمرو أديب، إلى أنه لا يجب وضع مقارنة بين محمد صلاح وأبو تريكة، قائلا: "أبو تريكة لاعب عظيم وكل حاجة، إنما صلاح عالمي ويعيش في منظومة أخرى.. متحسبوش ومتزنقوش على الراجل أوي؛ لأنه له تقاليد أخرى في المجتمع الأوروبي".

