تعليق مثير لـ"أديب" على صورة محمد صلاح الأخيرة

علق الإعلامي عمرو أديب، على صور نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف مجلة GQ العالمية، قائلا: "صلاح يعيش في مجتمع آخر، وليس مصر".
وعن عناق عارضة الأزياء البرازيلية لمحمد صلاح، علق "أديب "خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر قائلا: "ده موضوع جانبي يحله هو وأم مكة.. الست دي حضنت 4 غيره ولم تكن أحضان جيدة، وحضن صلاح الأكثر احترامًا".
وأشار عمرو أديب، إلى أنه لا يجب وضع مقارنة بين محمد صلاح وأبو تريكة، قائلا: "أبو تريكة لاعب عظيم وكل حاجة، إنما صلاح عالمي ويعيش في منظومة أخرى.. متحسبوش ومتزنقوش على الراجل أوي؛ لأنه له تقاليد أخرى في المجتمع الأوروبي".
وأشار"أديب"، إلى أن هناك موجة تهدف إلى القضاء على صلاح، والنيل منه، معقبًا: "ليه يا جماعة..ده حليتنا واللى بنفتخر بيه بره مصر".