  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

العراق يعيد 64 من أطفال "داعش" إلى بلدهم أوزبكستان

عرب وعالم

الجيش العراقي ينتزع ثلاث قرى من "داعش"
الجيش العراقي ينتزع ثلاث قرى من "داعش"

أخبار متعلقة
#

أميركا تسلّم عشرات «الدواعش» للعراق

#

للمرة الأولى منذ هزيمته.. "داعش" يهاجم حقولا نفطية بالعراق

#

بلجيكا تستعيد من سوريا 6 أطفال من أيتام «الدواعش»

#

براءة مصري في الكويت من تهمة الانضمام إلى داعش

قالت الحكومة العراقية الجمعة، إنها أعادت العشرات من أطفال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدهم أوزبكستان.
جاء ذلك وفق تصريحات مصدر في وزارة الخارجية العراقية للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.
وأوضح المصدر أنه "جرى إعادة 64 من أطفال مسلحي "داعش" إلى بلدهم أوزبكستان الليلة الماضية على متن طائرة بالتنسيق مع وزارة خارجية أوزبكستان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وأضاف أن معظم آباء وأمهات هؤلاء الأطفال يقضون عقوبات داخل السجون العراقية إثر إدانتهم بالانتماء للتنظيم والمحاربة في صفوفه ضد القوات العراقية.
وأشار المصدر أن الحكومة العراقية ستواصل اتصالاتها مع الدول التي تنوي استعادة رعاياها من أطفال "داعش" أو النساء غير المدانات بأية جرائم.
من جانبها، قالت الحكومة الأوزبكية، وفق ما أوردته وكالات أنباء، إن "الأطفال عانوا مشاكل معنوية ونفسية وجسدية بعدما اختارت عائلاتهم المسار الخاطئ عبر الانضمام إلى المجموعات المسلحة".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الخارجية الأوزبكية، أنها تخطط لاستعادة 235 مواطنا بينهم 65 طفلا من العراق بعدما استعادت 156 مواطنا من هناك في مايو/أيار الماضي.
وحتى الآن، استعادت 3 دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان مواطنيها من سوريا أو العراق حيث انضم الآلاف من المنطقة إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية.
من جهتها، أعلنت قرغيزستان نيتها استعادة مواطنيها من العراق في المستقبل القريب، فيما ترددت كثير من الدول بشأن استعادة مواطنيها من العراق وسوريا ومحاكمتهم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف