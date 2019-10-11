  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

بشأن سد النهضة..

الأمم المتحدة "مستعدة" للوساطة بين مصر وإثيوبيا

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

برلماني: فوضنا «السيسي» لاتخاذ اللازم تجاه إثيوبيا

#

الأمم المتحدة تدعم السلطة الانتقالية في السودان

#

السيسي: نواصل تنمية العلاقات مع أمريكا لاستقرار الشرق الأوسط

#

مصر تهاجم قطر بالأمم المتحدة.. لديكم "اختفاء قسرى"

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف "سدّ النهضة".جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.
وقال دوغريك إن "الأمم المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الكبرى في إثيوبيا عن كثب، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن".
وأضاف: "يحدونا الأمل أن يتمكن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين".والأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمام برلمان بلاده، إن مصر تتمسك بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وترفض المساس بحصتها في مياه النيل.
فيما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن وزارة المياه والري والطاقة، بيانا الأربعاء، أكدت فيه أن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين (..) وعبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".
وأوضح البيان أن "مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان (جنوبي مصر) أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث"، وهو ما لم يتسن التأكد منه على الفور من السلطات المصرية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف