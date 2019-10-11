ترامب يختار "جون سوليفان" سفيرا لدى روسيا

11 أكتوبر 2019 - 10:50 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اختيار جون سوليفان، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، سفيرا جديدا لواشنطن لدى روسيا.



وبذلك، يخلف "سوليفان" جون هنتسمان الذي استقال في أغسطس/ آب الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفي وقت سابق الجمعة، تم ذكر اسم "سوليفان" في شهادة السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، أمام النواب الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقات بشأن عزل ترامب من منصبه.



وحسب "يوفانوفيتش"، كان "سوليفان" هو المسؤول الأمريكي الذي أبلغها بأن ترامب يضغط على وزارة الخارجية منذ صيف 2018، لإقصائها من منصبها.

وتركت "يوفانوفيتش" أوكرانيا في مايو/ آيار الماضي، بعد استدعائها فجأة إلى الولايات المتحدة وإخبارها بأن الرئيس "فقد ثقته بشخصها".



وأصبحت "يوفانوفيتش" طرفا في تحقيقات مساءلة ترامب بهدف عزله، بعد اتهامها في مارس/ آذار الماضي، بأنها قدمت للمدعي العام الأوكراني قائمة أسماء لكي لا يقدم أصحابها للمحاكمة، وهو ما نفته وزارة الخارجية الأمريكية، حسب تقارير إعلامية.

