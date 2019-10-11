  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

ترامب يختار "جون سوليفان" سفيرا لدى روسيا

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يتحدث عن 3 خيارات في سوريا

#

ترامب يقترح عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"

#

استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب

#

ترامب يطالب بمحاكمة وزير خارجية أوباما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اختيار جون سوليفان، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، سفيرا جديدا لواشنطن لدى روسيا.
وبذلك، يخلف "سوليفان" جون هنتسمان الذي استقال في أغسطس/ آب الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وفي وقت سابق الجمعة، تم ذكر اسم "سوليفان" في شهادة السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، أمام النواب الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقات بشأن عزل ترامب من منصبه.
وحسب "يوفانوفيتش"، كان "سوليفان" هو المسؤول الأمريكي الذي أبلغها بأن ترامب يضغط على وزارة الخارجية منذ صيف 2018، لإقصائها من منصبها.
وتركت "يوفانوفيتش" أوكرانيا في مايو/ آيار الماضي، بعد استدعائها فجأة إلى الولايات المتحدة وإخبارها بأن الرئيس "فقد ثقته بشخصها".
وأصبحت "يوفانوفيتش" طرفا في تحقيقات مساءلة ترامب بهدف عزله، بعد اتهامها في مارس/ آذار الماضي، بأنها قدمت للمدعي العام الأوكراني قائمة أسماء لكي لا يقدم أصحابها للمحاكمة، وهو ما نفته وزارة الخارجية الأمريكية، حسب تقارير إعلامية.
وبدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقًا رسميًا، الشهر الماضي، بهدف مساءلة ترامب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، رئيس أوكرنيا، على إجراء تحقيق قد يُضر بـ"جو بايدن"، منافسه المحتمل بالانتخابات الرئاسية المقبلة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف