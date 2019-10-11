مسؤول أمريكي بارز يبدأ جولة شرق أوسطية الأحد

11 أكتوبر 2019 - 10:40 م

يستهل مسؤول أمريكي رفيع، الأحد المقبل، جولة شرق أوسطية من المنتظر أن تقوده إلى السعودية والأردن وقطر، لبحث سبل "مواجهة العدوان الإيراني المتزايد" في المنطقة.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية رينيه كلارك كوبر، سيجري، بدءً من الأحد، جولة شرق أوسطية تشمل السعودية والأردن وقطر، تستمر حتى الجمعة".

وأوضح البيان أن الجولة بهدف "بناء الجهود الأمريكية لتعزيز شركاء الأمن الإقليميين في مواجهة العدوان الإيراني المتزايد".

ومن المقرر أن يلتقي كوبر كبار المسؤولين في الدول الثلاث، لـ"بحث سبل تعزيز التعاون الأمني ??والدفاعي الإقليمي"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت ناقلة إيرانية على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، لانفجارين منفصلين أصابا هيكل الناقلة، فيما أفاد إعلام إيراني، أن الانفجار ناجم عن "استهداف صاروخي" عند العبور من البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان الجمعة، إن استهداف ناقلة تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية "مغامرة خطرة" من يقف وراءها سيتحمل تداعياتها.

وأكدت أن "التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المتورطة بهذه الاعتداءات"، مشيرة إلى أنه سيتم "الإعلان عن النتائج بعد الحصول عليها".

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي بيان بشأن الحادث حتى الساعة (16: 40) ت.غ.