لبنان.. نقابة شركات مستوردي النفط تعلن انتهاء أزمة المحروقات

11 أكتوبر 2019 - 10:30 م

أعلنت نقابة شركات مستوردي النفط في لبنان، الجمعة، "انتهاء أزمة المحروقات في البلاد"، بعد إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود الإضراب احتجاجا على عدم تسليم النفط بالليرة اللبنانية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد لقاء وفد من شركات مستوردي النفط مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في العاصمة بيروت.

وقال نقيب الشركات المستوردة للنفط "جورج فياض": "سنعاود التسليم بالليرة اللبنانية ابتداء من الجمعة وتم حل المشاكل المتعلقة بآلية التسليم وكذلك بالنسبة لما سيتمّ استيراده من مشتقات".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان التوقف عن بيع المحروقات، بعد إعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم النفط في السوق المحلي إلا بالدولار الأمريكي، ما أدى إلى اصطفاف السيارات أمام المحطات للتزود بالوقود، في العاصمة بيروت.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.