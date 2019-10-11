مصرع شخصين جراء حرائق الغابات جنوبي كاليفورنيا

11 أكتوبر 2019 - 10:00 م

لقى شخصان مصرعهما، إثر حرائق هائلة اندلعت في غابات، بجنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، منذ مساء الخميس.

وقالت المتحدثة باسم جهاز مكافحة الحرائق بالولاية، كاثي ماتنغلي، الجمعة، إن "شخصا لقى مصرعه الخميس، بسبب اجتياح النيران حديقة منزله في مقاطعة ريفرسايد، قرب مدينة لوس أنجلوس، جنوبي كاليفورنيا"، حسبما نقلت وكالة "أيوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أنّ ذلك الحادث خلف عددا من المصابين، دون ذكر عددهم.

وأوضحت "ماتنغلي" أنّ شخص ثان لقى مصرعه، في وقت متأخر من الخميس، إثر إصابته بسكتة قلبية، في مكان حريق هائل، بأحد أنحاء لوس أنجلوس.

وفي السياق، أعلنت السلطات الأمريكية، الجمعة، إجلائها 100 ألف شخص، إثر اندلاع حرائق هائلة، شمالي مدينة لوس أنجلوس.

ووصفت السلطات الحرائق بأنها "خارج نطاق السيطرة"، حسب المصدر ذاته.

بدوره، أوضح قائد شرطة المدينة، ميشيل مور، أن عمليات الإجلاء الإجباري شملت "20 ألف منزل".

كما أشار رئيس جهاز مكافحة الحرائق، رالف تيرازاس، أن الحرائق امتدت لأكثر من 7 أميال مربعة (18 كيلومتر مربع) وأن 25 منزلاً على الأقل لحق بها أضرارا.

وأدت حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة 730 ألف مسكن حتى عصر الجمعة، حسبما صرح مسؤولون.

واندلعت الحرائق فى حوالى الساعة التاسعة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، على الجهة الشمالية من وادي سان فرناندو، في الوقت الذي اجتاحت فيه رياح سانتا آنا القوية جنوبي كاليفورنيا. -

