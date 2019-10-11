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وعقوبات بحق آلاف آخرين..

السعودية تُرحل 900 ألف وافد من أراضيها

عرب وعالم

السعودية
السعودية

متابعات - الطيب حسين

السعودية

عمالة

وافدون بالسعودية

العمال بالسعودية

رحلت السلطات السعودية 900 ألف مخالف من أراضيها، كما اتخذت إجراءات بحق مئات الآلاف الآخرين.

وأسفرت الحملات الميدانية التي نفذتها القوات الأمنية السعودية يومي الأربعاء والخميس، لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، عن ضبط 4 ملايين مخالف.

وأشار بيان للحملة، إلى أنه جرى ضبط أكثر من 3 ملايين مخالف لنظام الإقامة، و600 ألف مخالف لنظام العمل، و250 ألف لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي المخالفين أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 68 ألفا و500 شخص، ما يقارب الـ45 بالمئة منهم من اليمن، و52 بالمئة من إثيوبيا، وشكلت الجنسيات الأخرى نسبة 3 بالمئة، كما ضبطت القوات الأمنية ما يقارب الثلاثة آلاف شخص لدى محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين جرى ضبطهم 4 آلاف و600 شخص.

وبلغ إجمالي من جرى إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة ألف و500 وافد مخالف، منهم ألف و300 رجل، و200 امرأة.

وفرضت الجهات القضائية في السعودية عقوبات فورية بحق أكثر من 552 ألف مخالف، وإحالة أكثر من 500 ألف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل ما يقارب من 900 ألف مخالف.


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