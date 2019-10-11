بلوك وخناقات وفضائح.. «السوشيال ميديا» تكشف عن الوجه الآخر للفنانين

11 أكتوبر 2019 - 09:10 م

شادية لحمدى أحمد: «طز»



صباح.. 3 صفعات على وجه فايزة أحمد

كاريوكا تتهم هند رستم بخطف زوجها

ميادة: وردة منعتنى من الغناء فى مصر

3 أزمات لشيرين مع عمرو دياب وعمرو مصطفى وشريف منير

من الطبيعى أن تنشب الخلافات بين أبناء المهنة الواحدة، ربما كان الأمر متعلقًا بالغيرة وهي صفة بشرية، أو بالمنافسة بينهم، في محاولة من كل منهم لإثبات أنه الأجدر، وقد يصل الأمر إلى حد التطاول وتبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ، والفنانون والمشاهير ليسوا استثناء ذلك، في الماضي كانت الجرائد والمجلات تكشف عن أسرار الخلافات، إلا أنه في عصر "السوشيال ميديا" لم يعد هناك شيء يخفى على الناس، بعدما باتت هى المتنفس الوحيد للتعبير عن الغضب فى النفوس، وهي معارك لم تعد تقتصر على أطرافها، بل يشارك فيها الجمهور حيث يحتشد "الفانز" وراء نجمه المفضل في معاركه.

ولأن لحظات الغضب قد ينتج عنها رد فعل سريع غير محسوب فأحيانًا كثيرة تُطلق بعض الألفاظ الخارجة عن المألوف وغير المتوقعة من رموز فنية يعتبرها المجتمع قدوة له بمختلف فئاته، وهو ما يدفعهم أحيانًا إلى التراجع عنها ومن ثم إلغائها من صفحاتهم، إلا أن المتابعين يكونون قد تمكنوا من نسخها وتداولها فيما بينهم، بينما هناك من ويترك تدوينته دون خوف من العواقب التى قد تترتب عليها.

ومشادات الفنانين ليست بالجديدة ولم ترتبط بالوجوه المغمورة، بل إنها ارتبطت بالعديد من الأسماء الكبيرة المعروفة والمشهورة، وسيصدم القارئ من بعض الأسماء التى لم يكن يتوقع أن هناك كبرًا أو غرورًا فى تصرفاتها يدفعها إلى التلفظ ببعض الألفاظ الخارجة أو بعض الاعتداءات المهينة، وغير المتوقعة منه كقدوة يشار إليها بالبنان.

شادية وحمدى أحمد

ارتبطت شخصية "عبدالعال" فى مسرحية "ريا وسكينة" في أذهان المشاهدين بالفنان أحمد بدير، خاصة بعد تصويرها وعرضها فى التليفزيون، إلا أنه فى الواقع كان الفنان حمدى أحمد، عضو مجلس الشعب، فى هذا الوقت، هو من يقوم بهذا الدور، لكن بسبب خلاف بينه وبين شادية انسحب من المسرحية.

وقال أحمد، إنه بعد بدء عرض المسرحية بثمانية أشهر كان العرض يستغرق 4 ساعات، بالإضافة إلى 45 دقيقة تحية الفنانين والكومبارس للجمهور، وعندما طالب زملاءه باختصار الوقت فوجئ بتنافس النجوم الثلاثة على حصد تصفيق أكثر من الجمهور، وهو ما استغرق وقتًا أكثر، وعندما جاء دور شادية قال لها: "يلا يا جماعة بقى"، فوبخته ورد عليها: "أنتِ بتقولى ايه إذا كنتِ شادية فأنا حمدى أحمد"، فقالت "طز"، ثم شتمها، وترك المسرحية.

هند رستم وتحية كاريوكا

دخلت هند رستم وتحية كاريوكا في علاقة عداء بسبب عبدالمنعم الخادم زوج الأخيرة، بعد أن انتشار شائعة عن علاقة جمعته مع نجمة "الإغراء" آنذاك، واستفحل الخلاف بين الفنانتين، وتطور إلى حد تبادل الشتائم البذيئة والقاسية لولا تدخل بعض الأطراف للتهدئة بيهنما.

إلا أن ما فى القلب ظل بالقلب، وظلت كاريوكا تكره هند ولا تحتمل رؤيتها أو العمل معها، بل أصبحت تشترط قبل موافقتها على أى فيلم ألا يكون لها دور فيه، وقد اشترطت للمشاركة فى فيلم "الفتوة" أن يتم استبعادها، وقالت: "يا أنا يا هي"، واضطر المخرج للرضوخ لأوامرها، وأسند دور "هند" إلى الراقصة هند مظلوم.

صباح وفايزة

كما وقع خلاف شديد بين الفنانتين صباح وفايزة، واللتين كانتا تتنافسان على الغناء من ألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، وقد وصل الخلاف بينهما إلى حد الضرب.

وكشفت "صباح" فى مقابلة لها مع برنامج "آخر من يعلم" عن تفاصيل خلافها مع فايزة، قائلة: "صفعتها 3 صفعات؛ كانت أولاها عندما كنت مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى النقابة نقوم بعمل بروفة على أغنية، فجاءت فايزة وطرقت الباب، وعرف عبدالوهاب أنها هى فقال: "أهى جت"، يقصد فايزة، وقام بالاختباء، وكان معها مقص وحاولت فايزة أن تقص شعرى فصفعتها".

وأضاف: "هناك موقف آخر جمع بينى وبين الفنان عبدالحليم حافظ، دخلت فايزة علينا، وسألت عبدالحليم: أنت معاهم فى حفلات أضواء المدينة؟ وسبتني، فصفعتها مرتين".

وردة وميادة الحناوى

اتهامات متبادلة بين الفنانة الجزائرية وردة والسورية ميادة الحناوي، إذ اتهمت الأولى الثانية بأنها كانت سببًا فى طلاقها من زوجها الموسيقار الراحل بليغ حمدي، لرغبتها فى أغنية "مش عوايدك"، وفى المقابل، اتهمت الثانية الأولى بأنها كانت السبب الرئيسى فى منعها من دخول مصر لمدة 13 عامًا، وكذلك منع إذاعة أغانيها فى الإذاعة المصرية.

نادية الجندى وإلهام شاهين

"الألقاب والأفيش والتتر" من أسباب الخلافات والنزاعات بين الفنانين، وقد تسبب في اندلاع مشاكل كبيرة بينهم، كما حدث بين الفنانتين نادية الجندى وإلهام شاهين فى عام 2002 عندما اشتركتا فى بطولة فيلم "الرغبة"، بسبب اعتراض "إلهام" على وضع لقب "نجمة الجماهير" لنادية الجندى على أفيش الفيلم.

واتسعت دائرة الخلاف بعد أن اختيرت نادية الجندى كأفضل ممثلة عن الفيلم، فيما أعربت "إلهام" عن رفضها العمل معها مجددًا، قائلة إنها "مستعدة للمشاركة فى البطولة مع أى زميلة إلا نادية الجندي".

شيرين (ثلاث أزمات)

شيرين وعمرو دياب

كان للفنانة شيرين نصيب الأسد فى الوقت الراهن من إثارة المشاكل بينها وبين زملائها فى الوسط الفني، وأبرزهم عمرو دياب وشريف منير وعمرو مصطفى.

كانت البداية عندما هاجمت شيرين، عمرو دياب أثناء حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش، بعد تداول مقطع فيديو مسرب لها من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيه: "معندناش فى مصر غير محمد حماقى وتامر حسني، وعاوزة أقول التانى شكلها كده راحت عليه كبر خلاص فى السن وإحنا اللى جايين".

فيما اتهمها البعض بأنها كانت غائبة عن الوعى عندما صرحت بذلك، إلا أنها كررتها مرة أخرى خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ53 من مهرجان قرطاج الدولى بتونس، عندما أكدت قصدها الإساءة إلى عمرو دياب، أثناء وجودها بحفل الزفاف ردًا على سؤال إحدى الصحفيات هل كانت الإساءة متعمدة أم لا؟ خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكدت تعمدها الإساءة لـ"الهضبة"، وأضافت: "ما تقوليش لبعض الفنانين، لأن كان فى واحد بس أنا بقصده، وهى إساءة معتمدة، وأنا مش برجع فى كلامي، ومش زلة لسان".

ورد "الهضبة" على تصريحات "شيرين" المسيئة له، بمقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يمارس بعض التمارين الشاقة فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، كما رد عليها ضمنًا خلال حفله الغنائى على مسرح دار أوبرا دبي، فبراير الماضي، عندما قال لجمهوره عن "الصقفة" الشهيرة له فى أغنية "نور العين" عام 1996: "الصقفة دى أشهر من أغانى ومغنيين كتير موجودين على الساحة"، ما اعتبره البعض ردًا غير مباشر على شيرين.

وكشفت شيرين سبب هجومها على "الهضبة"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامى عمرو أديب، قائلة: "عمرو دياب أخطأ فى حقى ومن أبلغنى بذلك شخص لن أذكر اسمه، فهو الملحن (أبوسلسلة)، وواجهت عمرو دياب بكل ما تم نقله لي، وأخذ الأمر بـ"هزار"، وهو لديه لسان ليرد على وكذلك إدارة أعمال ترد"، وعندما قاطعها أديب قائلاً: "من المفترض أن ننعت عمرو دياب بالجبل؟"، ردت: "إن كان هو كذلك فأنا هرم، طالما الأمر ألقاب، ولكن كلمة (هضبة)، لا توازى نجاحه أو أرشيفه"، واختتمت: "لا أريد الاجتماع معه فى أى مكان، الله يسهل له ويسهل لي، ولن أسمح لأحد بالحديث فى هذا الأمر مرة أخرى".

عمرو مصطفى

كما تعرض الملحن عمرو مصطفى للانتقادات من جانب شيرين عبر برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة MBC ، قائلة إنه لا يجيد التلحين، وإنه كان يحضر جيتاره معه عند زيارته لها فى منزلها ليستخدمه كـ"طبلة"، مرسلة له رسالة عبر البرنامج قائلة: "روح اتعلم يا حبيبى تلحين أو موسيقى أو امسك آلة وبعدين اتكلم".

وكانت شيرين قد انتقدت "عمرو" بسبب غنائه، قائلة إنه سيضرب بالطماطم عندما يغنى "ماشربتش من نيلها"، فيما دافع عن نفسه قائلاً: "عندما غنيتها نالت الاستحسان وطلب الناس منى أن أغنيها مرة أخرى، لماذا على أن أسمع كلام شيرين التى تقلل من قيمة نفسها باشتراكها فى برامج المسابقات"، مؤكدًا أنها أخطأت عندما رفعت حذاءها وداست به على زر لجنة التحكيم فى برنامج The Voice .

وتحدث "عمرو" عن موقف له مع "شيرين"، قائلاً إن الشاعر بهاء الدين محمد كان كشاهد على واقعة قيام المنتج نصر المحروس بطلب تلحينه أغنية لشيرين في بدايتها الفنية، وقال إنه اضطر لغسل سيارته بعد نزول "شيرين" منها بسبب رائحتها الكريهة، وفق تعبيرها.

شريف منير

الجيرة كانت هى سبب الأزمة بين شيرين والفنان شريف منير، والتى جعلت الأخير يقدم محضرًا ضدها لأنها سبّت زوجته وألقت بقايا كسر الرخام تحت أقدام بناته.

ويقول شريف عن الأزمة، إنه فوجئ بمياه غزيرة تتساقط من مياه سقف شقته قادمة من شقة شيرين عبدالوهاب، وتحدث إلى البواب ليخبرها حتى تقوم بصيانة أجهزة التكييف التى تسبب التسريب ولكن دون فائدة.

وأضاف: "تجاوزت كل حدود الأدب، علمًا بأننى قمت بتركيب ماسورة على حسابى الخاص لتفادى المياه القادمة من شقتها لكن دون فائدة، بعد قليل وصلتنى رسائل من شيرين تقول فيها: كانت جيرة منيلة، وكان يوم أسود لما سكنت فى مكان أنت ساكن فيه، ولم أرد عليها إلا بـ"ماشى يا مؤدبة"، فأرسلت رسالة أخرى تقول فيها: "غصب عنك يا رخم.. يا فاضي"، و"لو طلعت عندى وربنا لأكسر رجلك".

وانتهت الأزمة بعد تدخل زملائهما الفنانين وفي مقدمتهم أحمد السقا، ما جعله يتنازل عن البلاغ المقدم ضدها والذي يتهمها فيه بسبه هو وأسرته.

أصالة وأحلام وأنغام

تشهد الساحة الفنية منذ أسابيع أزمة عنيفة بين الفنانة الإماراتية أحلام، والسورية أصالة، بعد صداقة بينهما على مدى ربع قرن وصلت إلى "الحظر" كأحدث أنواع التراشق بين الفنانين.

وتحول "الحظر" من تصرف شخصى إلى موضوع للتراشق بين معجبى الفنانتين على مواقع التواصل والصفحات الفنية.

بدأ الخلاف بسبب الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي نشرت أصالة إليها صورة مقترنة بدعاء من أجل شفائها، بعد دخولها في غيبوبة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، لتقوم أحلام بالتعليق مشيدة بأخلاق أصالة العالية وتسامحها لأنها تدعو بالشفاء لـ فجر السعيد رغم مهاجمتها لها ونشوب خلافات بينهما.

وكتبت أحلام لـ أصالة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك، أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة على أحلام، قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن".

بعد ذلك وبشكل مفاجئ قامت أحلام بحذف أصالة من حساباتها وقامت بعمل "بلوك" لها، وهاجمت جمهور الأخيرة، لتخرج أصالة عبر أحد البرامج التليفزيونية وتقول على ما قامت به أحلام: "أحلام حبيبتي بتعمل خبطاتها الإعلامية.. الملكة حلومة.. ملكة الملوك كلن كلن"، واستكملت: "أحلام تعمل بلوك تعمل اللي بدها ياه.. تفش خلقها.. انفش خلقك حبيبتي؟، خليها تعمل بلوك يمكن هيك ترتاح.. ارتحتي الآن بيبي".

كما دخلت أصالة في قطيعة مع أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة، ووصل بها الأمر إلى القول في أحد البرامج التليفزيونية: "لو معى طيارة ومسموح أصطحب مليارًا معي، لن يكون لأنغام مكان معي"، مشيرة إلى أنها لم تعاتب أنغام بعد زواجها، وقالت إنها اكتفت بإلغاء المتابعة وحظرها على إنستجرام.

ريهام سعيد وسما المصري

أثارت تصريحات الإعلامية ريهام سعيد عن السمنة وخطورتها ردزد فعل غاضبة ضدها، ولم يدخر مهاجموها وسعًا فى تعليقاتهم المهاجمة لها، إلا أن الفنانة سما المصرى كانت الأقسى في هجومها عليها فاقتها قائلة فى رسالة لها: "أنتى كنتى تخينة جدا كنتى ميتة كان جسمك مليان بالسموم، نسيتى ريحة جسمك وعرقك وأنتى عارفة وأنا عارفة كدة كويس اتلمى أحسن ما أفضحك أكتر من كده بعد ما عملتى تكميم ونحت".

وكان رد "ريهام" هو رفع دعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بالسب والقذف، بالإضافة إلى "نشر الفسق والفجور"، وأرفقت بالبلاغ عددًا من المقاطع المصورة والفيديوهات الجنسية والإباحية الخاصة بسما المصري.

سامو زين والعسيلي

دخل الفنان محمود العسيلى في أزمة مع الفنان سامو زين بعد تجسيد الأخير لدور "بلطجي" فى مسلسل "طعم الحياة"، بعد أن علق الأول على الدور قائلاً: "نفسى أكتب تويتة عن المغنى اللى طلع فى دور بلطجي" واختتمها بضحكة ساخرة.

ورد زين عليه بهجوم لاذع قائلاً: "فى أهطل بيقول عن نفسه فنان وهو أراجوز بتلاتة مليم لسه شايف التويته بتاعته أحب أقوله أنت أهبل يلا تتكلم عن أستاذك.. خليك بالبزازة بتاعتك مجنونة"، فى إشارة إلى الأغنية التى اشتهر من خلالها العسيلي.

وكانت المفاجأة رد العسيلى نفسه على زين، عندما قام بإعادة نشر تغريدة زين التى سبه فيها، وعلق عليها قائلا: "أستاذى ومعلمي.. أنا آسف إن التويتة بتاعتى ضايقت حضرتك وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن #مسلسل_كوميدى السنة دي.. رمضان كريم"، بالرغم من أن المسلسل لا يدور فى إطار كوميدي.

محمد رمضان وبشرى

أثار اتجاه الفنان محمد رمضان إلى الغناء، خاصة أغنيتي "نمبر وان" و"الملك" سخط الكثير من الفنانين، وكانت بشرى أجرأهم، بعدما ردت عليه بأغنية "كوبرا" متهكمة فيها عليها، إلا أنهما تصالحا فى الحفل الافتتاحى للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت بشرى أنها تحضر لشيء مشابه لذلك، لكنها تبحث عن أغنية مناسبة لها مع "رمضان" لتكون ناجحة مثل "إنساي" التى قدمها مع الفنان سعد لمجرد وحققت نجاحًا كبيرًا، لافتة إلى أن خلافها السابق مع رمضان ليس خلافًا لكنه نوع من أنواع الـ"كلاش ساوند".