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في يوم الفتاة.. «آسر ياسين» يسخر من عمل المرأة

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تعليق ساخر

يوم الفتاة

على البنات

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الموافق الجمعة 11 من أكتوبر، عبر الفنان آسر ياسين عن رآيه في دور البنات والسيدات في المجتمع، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وكتب آسر في التويتة قائلًا: “في أغلب وسائل الإعلام البنات والشابات بيظهروا أنهم بيفكروا بعاطفتهم مش بعقلهم.

وأضاف، “وده بيوصل رسالة إن البنت والشابة والسيدة ماتصلحش تكون في منصب قيادي”.

وتابع ياسين، “في اليوم العالمي للفتاة بنضم لمبادرة Planegypt ، اللي بتنفذها مع MOSSEGYPT ، وبطالب إننا مع بعض بنعيد كتابة حكايتها”.

يشار إلى أن هذه المبادر تهدف لإعطاء فرص للفتيات والسيدات حتى يتمكن من شغل المناصب القيادية، حيث ظهرت مريم عادل إحدى أعضاء المبادرة في تقديم برنامج “مساء DMC ”.

جاء ذلك لتنفيذ مهام المبادرة، بالإضافة إلى منح المبادرة فرصة للمؤسسات في المساواة بين الرجل المرأة.

آسر ياسين في مهرجان الجونة

وشارك آسر مؤخرًا في مهرجان الجونة السينمائي للدورة الثالثة بفيلم “عمى ألوان” للمخرجة منة إكرام، ولم يتقاضى أجرًا مقابل العمل.

جاء ذلك دعمًا منه للمواهب الشابة، وإيمانًا بأهمية الفيلم، وتم إنجازه وتصوير في يومين فقط مع بروفة ليوم واحد.

وتدور أحداث فيلم “عمى ألوان” حول مقابلة رجل وامرأة مصريين في مقابر فيكتوريا، ويتعرفا على بعضهم، ويعبر الفيلم عن مفاهيم الطبقية، خلال 11 دقيقة.


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