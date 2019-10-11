بالفيديو.. والد طالب المنوفية يفجر مفاجأة عن قاتله

11 أكتوبر 2019 - 09:04 م

كشفت والدة طالب المنوفية، محمود البنا المعوف بـ"شهيد الجولة"، كيف تلقت نبأ مقتله.

وذكرت في مقابلة مع قناة "ام بي سي مصر"، أنها تلقت اتصالا بأنه مصاب، موضحة أنها هرعت على الفور إلى المستشفى، كما ذكر والده أن المتورطين فى الجريمة أخلاقهم سيئة وأهلهم من ميسوري الحال ويتبوؤن مناصب هامة، ويدفعون الدية عند ارتكاب أبنائهم للجرائم.

وأضاف في ذات المقابلة، أنهم لا يربون أبنائهم على الأخلاق، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يثيرون المشاكل دائمًا.

وقررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، حبس كل من "محمد أشرف راجح" المتهم الرئيسي في قتل "محمود البنا، شهيد الرجولة" ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما، ومقيمون جميعا بمدينة تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان العشرات من أصدقاء محمود محمد البنا، ابن مركز تلا، قد نظموا مظاهرة عقب صلاة الجمعة أمام منزله للمطالبة بالقصاص من القتلة، وتجمع العشرات أمام منزله، وانطلقت التظاهرة لتطوف أرجاء المدينة وسط هتافات تطالب بإعدام القتلة والقصاص منهم، حيث دفع محمود حياته ثمنا للشهامة والرجولة.

وكانت مدينة تلا قد شهدت، أمس، ليلة حزينة لمقتل ابن المدينة محمود البنا على يد ثلاثة شباب آخرين، عقب اعتراضه على قيام أحدهم ويدعى "محمد راجح" بنهر فتاة محاولا التعدي عليها بالضرب وسط الشارع، فاعترضه محمود، فما كان من المتهم إلا أنه اصطحب اثنين من أصدقائه ومزقوا جسده بمطواة تاركينه وسط دمائه بالشارع وفروا هاربين.