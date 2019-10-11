«جروس» يقترب من تدريب أهلي جدة

11 أكتوبر 2019 - 08:59 م

اقترب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من قيادة أهلي جدة، حسبما ذكرت تقارير صحفية سعودية.

جروس سبق وأن قاد أهلي جدة مرتين حيث كانت الأولي في موسم 2014 استمر من خلالها موسمين حقق من خلالها ثلاثة ألقاب، قبل أن يعود مجددًا في موسم 2016 واستمر معه حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فأن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع السويسري جروس لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة السعودية أن جروس سيتواجد في جدة خلال اليومين القادمين حيث سيحضر مباراة التعاون لمتابعة اللقاء من المدرجات.

ومن المقرر أن تكون أولى مباريات جروس مع أهلي جدة أمام الحزم في 26 أكتوبر الجاري في لقاء يأتي ضمن المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الهلال متصدر الترتيب .

جدير بالذكر أن جروس كانت آخر محطاته التدريبية مع الزمالك حيث قاده لتحقيق لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي قبل أن يرحل بعد نهاية عقده نظرًا لعدم وصول السويسري لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على التجديد.