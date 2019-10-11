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«البنا» حكمًا للودية الثانية بين مصر وجنوب إفريقيا

الرياضة

محمود البنا
محمود البنا

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مصر

المصريون

جنوب أفريقيا

البنا

كلف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكانم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود البنا لإدارة المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر الأولمبى أمام جنوب افريقيا.

وتقام المباراة فى الثامنة مساء الأحد المقبل، وتجرى محاولات لإقامتها على ستاد القاهرة بدلا من ستاد الإسماعيلية الذى استضاف المباراة الودية الأولى بين الفريقين اليوم.

كانت لجنة الحكام قررت تعيين محمد معروف حكما لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب افريقيا الودية التى ستقام اليوم ، وعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا.

وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.


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