زاهي حواس يفجر مفاجأة عن توت عنخ آمون

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الاثار

زاهي حواس

اكتشاف اثري

.قال زاهي حواس ، عالم الآثار المصري، إن جميع الاكتشافات في منطقة وادي الملوك تؤكد أن الوادي ملئ بالمقابر الملكية.

وتابع حواس، خلال إعلان نتائج الاكتشافات الآثرية في برنامج «فنجان قهوة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم إجراء مسح أثري كامل في تلك المنطقة من أجل اكتشاف أثري ضخم في ذلك المكان.

وأوضح زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أنه لأول مرة يتم اكتشاف منطقة صناعية، موضحا أن ذلك جاء بعد عمل شاق منذ عام 2017 بأيدي بعثة مصرية.

وأضاف حواس، إن الملك توت غنخ آمون لم يقتل كما يشاع في العالم، وأن وجوده في في المتحف المصري الكبير أمر مهم للغاية.

وتابع حواس، خلال إعلان نتائج الاكتشافات الآثرية، أنه تم إجراء فتحة في رأس توت عنخ آمون خلال مراحل تحنيطه لوضع المادة الخاصة بالتحنيط داخل جسمه.

وأضاف زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن توت عنخ أمون توفي إثر حادثة ولكن ذلك الأمر غير مؤكد بنسبة كبيرة.

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