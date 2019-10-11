نجم ليفربول يكشف سر جديدة في أزمة «صلاح» و«ماني»

11 أكتوبر 2019 - 08:33 م

تحدث فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي، عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني زملائه في الريدز، والتي شهدتها الدقيقة 84 من مباراة بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

قال فابينيو في تصريحات لصحيفة "ليفربول الإيكو" الإنجليزية :"خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة".

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي :"العلاقة بين صلاح وماني جيدة للغاية رغم التوتر التي كانت بين اللاعبين خلال هذه المباراة".

وواصل :"في اليوم التالي من المباراة ظهر الثنائي يمزحان مع بعض ويتحدثان سويًا، فهما تجمعهما صداقة قوية".

ليفربول يتصدر حاليًا مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات حيث يمتلك "الريدز" 24 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول عقب نهاية التوقف الدولي غريمه مانشستر يونايتد حيث ستقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات بريميرليج.



