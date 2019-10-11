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إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

قضايا وحوادث

حادث
حادث

أحمد سالم

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إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف

كفر الشيخ

حادث انقلاب

أصيب 14 شخصًا بإصابات مختلفه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند كوبري 83 بالطريق الدولي وكانت السياره في سيرها في اتجاه بلطيم وتم نقل المصابين لمستشفيي بلطيم وكفرالشيخ للعلاج.

وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير ادارةالبحث الجنائي بوقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص محمله بالركاب على الطريق الدولي بالموقع المذكور، وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيى بلطيم وكفر الشيخ لتلقي لاسعافهم وعلاجهم.


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