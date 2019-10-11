عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون

11 أكتوبر 2019 - 08:02 م

تدرس لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة مسؤولي الزمالك وجينيراسيون فوت بعد تحويل ملف المباراة إلى اللجنة من لجنة المسابقات.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بالإضافة إلى عرض القضية على لجنة الانضباط لمراجعة الأمر.

وجاء في قرار لجنة المسابقات: "سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة CAF التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها."

وعن سبب تحويل الأمر إلى لجنة التأديب قال مصدر في الكاف: "مسؤولو الزمالك وجينيراسيون فوت قاموا باختراق الكود الخاص بلجنة التأديب، لذلك تم تحويل الأمر إلى هذه اللجنة والتي ستدرس الأمر بشكل جيد لمساءلة المخطئ لتجنب الأمر في المستقبل."

وأردف المصدر: "التصريحات الصادرة من مسؤولي الزمالك وجينيراسيون ستكون محل دراسة من لجنة التأديب."

وأكمل:" هناك تصريحات صدرت من مسؤولين في الزمالك سيتم دراستها، كما أن فريق جينيراسيون فوت ارتكبوا خطأ كبير وهو مغادرة القاهرة قبل موعد المباراة المُحدد من طرف الكاف."

وكانت بعثة النادي السنغالي قد غادرت الأرض المصرية في الساعات الأولى من صباح الأحد قبل انطلاق المواجهة بأكثر من 12 ساعة.