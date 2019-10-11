  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

حقائق مثيرة عن العارضة البرازيلية التي ظهرت مع صلاح

الصفحة الأخيرة

صلاح
صلاح

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يكشف أغرب موقف له مع معجبة: هذا ما فعلته بزوجتي

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي

#

فنانة شهيرة عن صورتها مع "صلاح": "أجدع إخوات"

#

من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت مع "صلاح"؟

ليفربول

صلاح

العارضة البرازيلية

وأثارت الصور التي نشرها محمد صلاح فضول الجمهور حول شخصية هذه العارضة.

حيث فاجأ نجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح، محبيه ومتابعيه بصور جديدة على حسابه الخاص على موقع الصور انستجرام، مع العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو.

وإليكم أبرز المعلومات حول عارضة الأزياء اليساندرا امبروسيو :

1- برازيلية الجنسية وتبلغ من العمر 38 سنة

2- اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو من مواليد 11 أبريل 1981 أي من مواليد برج الحمل

3- تشتهر أمبروسيو بعملها مع فيكتوريا سيكريت

4- كانت أمبروسيو من ملاك فيكتوريا سيكريت من عام 2004 إلى عام 2017

5- تم اختيارها من قبل مجلة فوربس كواحدة من أكثر النساء جاذبية حول العالم

6- بدأت في مشوار عروض الأزياء وهي في عمر 12 سنة

7- أول وظيفة لها في مجال الأزياء هي تصوير غلاف مجلة model look

8- كانت أمبروسيو مخطوبة لرجل الأعمال جيمي مازور

9- أم لطفلين ابن وابنة

10- تعد اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو من أغنى عارضات الأزياء حول العالم حيث تدخر 6 ملايين دولار في العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف