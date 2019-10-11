فستان «رانيا يوسف» الجديد يشعل انستجرام

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.

وظهرت بفستان طويل بنصف كم، ومكشوف الصدر باللون الأسود من الشيفون، ومطرز باللون الأصفر والأزرق.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة مع رفع بعض الخصلات التى تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود والذهبى كأيشادو للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون الموف الفاتح ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط، ومجموعة من الأساور، وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.

وجاءت تعليقات الجمهور .. أنتى أجمل فنانة.. بتحلوى أووى وتصغرى كمان.



