مسيرات «راجح قاتل» تجتاح المنوفية تنديدًا بالغدر

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المنوفية

مسيرات

راجح قاتل

تصدر هاشتاج راجح قاتل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد ساعات من وقوع جريمة قتل بمدينة تلا في محافظة المنوفية.

وانطلقت مسيرات غاضبة قادها أصدقاء “محمود البنّا” الشاب الذي توفي بعد استهدافه من شاب جامعي بمساعدة شخصين آخرين.

وأنطلقت المسيرة من أمام منزل والد الضحية شارك فيها عددا كبيرا من أصدقاء محمود البنا، وجيرانه ومتعاطفين مع قضيته، منددين بالحادث الجبان، مطالبين بالقصاص من القتله وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت، ليكونوا عبره لكل معتدي وبلطجي، حيث جابت المسيرات شوارع مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية وسط أجواء حزينة من الجميع.

وكان محمد البنّا والد ضحية الغدر بالمنوفية، قد أكد أن نجله توفي لشهامته وأخلاقه العالية، بسبب معاتبته القتلة لمضايقتهم وإهانة فتاة قائلًا: “إعتبروها أختكم”، فتربصوا به عند نزولة من المنزل لذهابه إلى إحدى دروسه وتعدوا عليه بالعصي والإسبراي في وجهة.

وأوضح والد المتوفي: “حاول نجلي الإفلات منهم كما وضح الشهود وكاميرات المراقبة إلا أن القاتل الرئيسي سدد له عدة طعنات نافذة.

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