صورة صادمة لـصلاح مع عارضة ازياء برازيلية

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

تصدر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، غلاف مجلة «جي كيو» العالمية، بعد تتويجه بجائرة رجل العالم لعام 2019 في الحفل التي أقامتها المجلة الإثنين الماضي في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ونشر النجم المصرى محمد صلاح، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صور من الغلاف الذى يتصدره الفرعون المصرى، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو.

ويغيب محمد صلاح، عن معسكر منتخبنا الوطنى الحالى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، خلال لقاء ليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن منذ بداية الموسم 6 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف بالبريميرليج.

صلاح كان قد تعرض لإصابة في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالبريميرليج، والتي أقُيمت على ملعب الأنفيلد السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الليفر (2-1).

يذكر أن صلاح كان قد حقق مع ليفربول لقبين في عام 2019 هما دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي والسوبر الأوروبي على حساب توتنهام، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.


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