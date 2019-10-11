إيقاف مهاجم ليفربول الإنجليزي 14 يومًأ

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كين

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات قاسية ضد هارفي إليوت مهاجم ليفربول بسبب السخرية من هاري كين مهاجم توتنهام، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى.

وظهر «إليوت فى مقطع فيديو يسخر من كين ويوجه له كلمات نابية، وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزى لإصدار تلك العقوباته تجاهه.

وأصدر الاتحاد الإنجليزى مجموعة من العقوبات ضد اللاعب أبرزها الإيقاف لمدة 14 يومًا بجانب غرامة 350 جنيه إسترلينى، وأخيرًا حضور دورة تعليمية بمقر الاتحاد.

وانضم إليوت "16 عامًا" إلى ليفربول الصيف الماضى من فولهام وشارك أمام فريق ميلتون كينيز دونز بالدور الثالث من كأس كاراباو ولم يشارك فى الدورى أو أبطال أوروبا حتى الآن.


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