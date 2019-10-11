إليسا تصدم الجمهور وتظهر بفستان شفاف الصدر

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إليسا
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اليسا

عارية

الجمهور

شفاف

فاجئت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها في أحدث جلسة تصويرية، حيث ظهرت فيها بأطقم مختلفة.

وخضعت إليسا لجلسة تصوير جديدة شاركتها مع جمهورها بالصور التي أطلت فيها بإطلالة بسيطة للغاية.

وفي وقت سابق أثارت تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا، ردت فيها على أحد معجبيها، غضب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

فبعد تغريدة طلب فيها أحد معجبي إليسا عبر "تويتر" من آل الشيخ "استضافة الفنانة إليسا، لإحياء حفل موسيقي في الرياض"، وفق تعبيره، ردت إليسا قائلة: "عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه".

كلام إليسا استدعى ردًا من آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الذي قال إن كلام إليسا هذا، هو السبب في عدم دعوتها.

إليسا، أعادت نشر تغريدة آل الشيخ، وشكرته على كلامه، مؤكدة أنها ليست مشكلتها إن فهم كلامها بطريقة مغايرة، مشددة على أنه لا شيء يغير محبتها للشعب السعودي.

لم يتغاضَ آل الشيخ عما قالته إليسا، فأشعل الصدام قائلاً: «ما بننتظر محبتك، محبتك خليها ليكي، ولا شكر على واجب».

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