» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو

11 أكتوبر 2019 - 02:13 م

بعد الإعلان عن اختفائها منذ ظهر الأمس والبحث عنها، كشف أخيرا عن مكان طائرة الكونغو المختفية، حيث عثر عليها محطمة في غابة شرق الكونغو، وكانت طائرة الشحن تقل بعض موظفي الرئاسة الكونغولية.

وقالت هيئة الطيران المدني في الكونغو إن الطائرة، التي تقل 8 أشخاص من بينهم طاقم من العاملين في مكتب الرئاسة الكونغولية عرف منهم سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير الخدمات اللوجستية، كانت في طريقها إلى العاصمة كينشاسا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكان مدير عام الهيئة جان مبونغا في بيان، إن "طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 (كان) يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة، وعلى ومتنها 4 من أفراد الطاقم و4 ركاب مدنيين وعسكريين فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها" من غوما.

وتضاربت الأنباء حول مصير الطائرة، إذ ذكرت الهيئة في تصريحات أولية أن الطائرة اختفت عن أجهزة الرادار دون تحديد سبب اختفائها، لكنها عادت لاحقا لتقول إنها سقطت في غابة شرقي البلاد.

ولم تذكر الهيئة حجم الطائرة ولا سنة صنعها، كما لم تتطرق إلى الاحتمالات وراء سقوط الطائرة وتحطمها.