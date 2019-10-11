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"رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء

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إيمان هاني

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هاتف

ضيف

ويندي ويليامز ضيف

طردت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، ويندي ويليامز،ضيفها علي الهواء ، بعد فقدت أعصابها بسبب رن هاتف أحد حضور برنامجها.

وتوقفت الإعلامية ، خلال عرض حلقة برنامجها The Wendy Williams Show، أثناء حديثها، بسبب رن هاتف أحد الضيوف، ثم وجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: "اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف".


وواصلت ويليامز توبيخ ضيفها : "نعم، التذاكر مجانية.. لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك".

شاهد الفيديو..

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